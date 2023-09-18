Андрей Чибис поручил взять на особый контроль ДТП с подростком в Териберке

Водитель сбил ребенка и уехал домой спать. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Вечером 14 сентября в Териберке произошло резонансное ДТП. Пьяный водитель выехал на обочину, где шла 15-летняя девочка, выгуливавшая собаку. Сбив ребенка, мужчина просто уехал домой спать.

Лежащего без сознания подростка нашли туристы, внимание которых привлекла собака, сидящая на одном месте. Сейчас девочка находится в больнице в коме, а северяне требуют наказать виновника аварии, который оказался рабочим, занятым на реконструкции дороги в Териберку.

На резонансное ДТП обратил внимание губернатор Андрей Чибис.

- Прошу взять ситуацию на контроль, в том числе по правоохранительной линии, чтобы виновный получил максимально строгое наказание. Знаю, Дмитрий Вячеславович [Панычев], что вы уже взяли лечение девочки на контроль, важно, чтобы она получила всю необходимую помощь, - отметил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области Андрей Чибис.

Как уточнила «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева, следователем ОМВД России по Кольскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по п. а и б ч. 2 ст. 264 УК РФ. У водителя установлено алкогольное опьянение 0,503 мг/л.

Напомним: вечером 16 сентября на 1540 километре федеральной трассы «Кола» под Никелем произошло страшное ДТП. 35-летний пьяный мужчина угнал на АЗС в Заполярном самосвал и выехал на трассу, где не справился с управлением.

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