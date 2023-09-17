Оставил ребенка лежать и уехал домой спать. Стали известны подробности ДТП со сбитой девочкой в Териберке

Сбивший девочку водитель просто оставил ее лежать и уехал домой спать. Фото: ГИБДД по Мурманской области

Вечером 14 сентября в Териберке под колеса машина попала 15-летня девочка - она шла по обочине, когда на нее наехало авто. Местная жительница, которая помогала спасать ребенка, рассказала подробности.

По ее словам, за рулем машины был пьяный мужчина, который работает на реконструкции дороги в село. Удар пи столкновении с машиной был такой сильный, что девочку отбросило на несколько метров. При этом водитель просто уехал с места ДТП домой спать.

Лежащего без сознания подростка нашли туристы, которые заметили сидящую на месте собаку (девочка гуляла с ней) и заинтересовались, почему пес не покидает это место.

- Рядом с девочкой были найдены осколки от фары и бампера. Найти виновника не составило труда. На его авто были видны повреждения правой фары, разбит бампер, крыло и поврежден капот, - сообщили северяне в Telegram-канале «Териберка». - Когда вошли в квартиру, в которой находился водитель, то он не мог внятно произнести ни одного предложения. Медицинское освидетельствование показало 0,516 промилле (сделано оно было через 4 часа после ДТП.

Жители Териберки требуют наказать водителя.

Напомним: на федеральной трассе «Кола» пьяный мужчина, угнавший самосвал, врезался в микроавтобус с туристами, погибли пять человек.

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