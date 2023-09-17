Убившему в ДТП под Никелем пять человек пьяному водителю грозит до 15 лет

По словам очевидцев, после ДТП угонщик еле стоял на ногах. Фото: прокуратура Мурманской области

Вечером 16 сентября на 1540 километре федеральной трассы «Кола» под Никелем произошло страшное ДТП. 35-летний пьяный мужчина угнал на АЗС в Заполярном самосвал и выехал на трассу, где не справился с управлением.

Там он врезался в «Ладу Ларгус» и микроавтобус Mercedes, в котором ехали туристы. На месте погибли четыре человека из микроавтобуса: мурманчанин 1978 г.р., женщина 1956 г.р., молодой человек 1991 г.р. и мурманчанка 1951 г.р. Позже в больнице скончался мужчина 1953 г.р. Также под наблюдением врачей находятся водитель Mercedes и два его пассажира. Водитель «Лады» не пострадал, сам виновник ДТП тоже.

— Водителя самосвала Volvo задержали сотрудники ГИБДД и доставили в медицинское учреждение, где в результате процедуры освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения (0, 823 мг/л). В ходе проверки личности водителя большегрузного автомобиля установлено, что в июне 2021 года он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющими судимость), - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Сейчас в его отношении возбудили уголовное дело по

п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам очевидцев, после ДТП угонщик еле стоял на ногах.

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