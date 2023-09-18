На трассе «Кола» в Мурманской области Rolls-Royce столкнулся с фурой

На участке федеральной трассы от Кандалакши до Полярных Зорь Rolls-Royce столкнулся с фурой. Фото: Мурманск Дтп Чп / t.me/murmansk_chp

17 сентября на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области заметили колонну люксовых машин. Водители, которым пришлось ехать с ними, пожаловались, что владельцы дорогих авто агрессивно вели себя и не соблюдали ПДД.

Одна из машин попала в аварию.

На участке федеральной трассы от Кандалакши до Полярных Зорь Rolls-Royce столкнулся с фурой.

Как сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, авария обошлась без пострадавших.

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