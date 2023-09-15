Михаил Мишустин дал поручения по СПГ-проекту в Мурманской области

Важность проекта отметил председатель правительства Михаил Мишустин. Фото: Олег УКЛАДОВ

На полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, Владимир Путин сделал заявление по будущей газификации Мурманской области.

- Мощный центр производства СПГ планируется создать и в самой Мурманской области. Для его снабжения будет построен газопровод Волхов–Мурманск–Белокаменка, - сообщил президент.

Важность проекта отметил и председатель правительства Михаил Мишустин.

- Прошу внимательно проработать поручения президента. Если потребуется, подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета на ближайшие три года, чтобы все задачи выполнить, – отметил Михаил Мишустин.

Напомним: «НОВАТЭК» получит 11 газовозов Arc7 для «Арктик СПГ 2». Из них два - в 2023 году, еще девять - в 2024-м. Как сообщил зампред правления компании Евгений Амбросов, плавучие СПГ-хранилища в Мурманске и на Камчатке, предназначенные для перевалки сжиженного природного газа, будут использоваться по максимуму.

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