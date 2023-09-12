Путин о газификации Мурманской области: Надеюсь, что наши компании договорятся, кто и как будет строить этот важный объект

На полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, Владимир Путин сделал заявление по будущей газификации Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, Владимир Путин сделал заявление по будущей газификации Мурманской области.

- Мощный центр производства СПГ планируется создать и в самой Мурманской области. Для его снабжения будет построен газопровод Волхов–Мурманск–Белокаменка. Я очень надеюсь, что наши компании, сейчас не буду вдаваться в детали, договорятся между собой при посредничестве Правительства, кто и как будет строить этот важный инфраструктурный объект. Он очень важен и для города Мурманска, и поселков Мурманской области и Карелии, - сообщил президент.

Напомним: на последнем заседании правительства Мурманской области озвучили подробности будущей газификации региона. Так, труба «Волхов-Мурманск», по которой газ пойдет через Карелию в регион, будет протяженностью 843 километра, из которых 455 будут идти по территории Кольского Заполярья.

Газификация Мурманской области создаст 20 тысяч рабочих мест и принесет 400 млрд инвестиций. Соглашение с Газпромом подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

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