Заседание по делу Степана Фурмана откладывают из-за его болезни

По предъявленном обвинению Фурману грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский областной суд рассматривает дело Степана Фурмана. Его обвиняют по 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В 2022 году уроженца Никеля, почти три года скрывавшегося в Европе, экстрадировали из Португалии. За границей в его отношении также возбуждены уголовные дела за отмывание денег и подделку документов.

Суд уже четыре раза откладывал заседания из-за неявки подсудимого по причине болезни. Ранее Фурман, который содержится под стражей, объявлял голодовку.

- То, что вокруг меня происходит, можно обозначить одним словом – абсурд. Все выдвинутые против меня обвинения, что я занимаю лидерское положение в преступной иерархии Мурманской области, – плод больной фантазии следствия и правоохранительных органов, - говорилось в официальном заявлении Степана Фурмана в СМИ.

По предъявленном обвинению Фурману грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: летом 2021 году задержали Сергея Вераксо, который на тот момент был директором 35 СРЗ в Мурманске. Его обвинили в растрате более 9 миллионов рублей. Суд над ним также отложили из-за тяжелой болезни подсудимого.

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