Первое заседание по делу Степана Фурмана состоится 25 апреля

Ранее, 14 апреля, состоялось предварительное слушание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский областной суд назначил первое судебное заседание по делу Степана Фурмана - оно состоится 25 апреля с участием присяжных заседателей. Ранее, 14 апреля, состоялось предварительное слушание.

Степану Фурману вменяют статью 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По версии следствия, он является вором в законе, также известном в определенных кругах как Степа Мурманский.

В 2022 году Фурмана, почти три года скрывавшегося в Европе, экстрадировали из Португалии. За границей в его отношении также возбуждены уголовные дела за отмывание денег и подделку документов.

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