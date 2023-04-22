«То, что происходит вокруг меня - абсурд». Содержащийся в СИЗО обвиняемый в статусе вора в законе Степан Фурман считается мертвым

Степану Фурману грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

14 мая Степану Фурману исполнится 60 лет, есть вероятность, что юбилей он встретит в одиночной камере в СИЗО. Уроженцу промышленного поселка Никель в Мурманской области вменяют 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сам Фурман категорически не согласен с тем, что его называют вором в законе.

- То, что вокруг меня происходит, можно обозначить одним словом – абсурд. Все выдвинутые против меня обвинения, что я занимаю лидерское положение в преступной иерархии Мурманской области, – плод больной фантазии следствия и правоохранительных органов, - говорится в официальном заявлении Степана Фурмана в СМИ.

С чем именно он не согласен, рассказали адвокаты северянина.

Уголовное дело в отношении Фурмана возбудили в 2019 году, но сразу задержать его не смогли: в день, когда было принято решение о возбуждении, россиян улетел в Европу. Его защита настаивает: дело возбудили в 8.15 27 августа, а в 14.15 он улетел в Черногорию, спокойно пройдя паспортный контроль и таможенный досмотр. Зачем тот, кого могут признать вором в законе, купил билеты в другую страну? Версия защиты – не ради того, чтобы скрыться, а чтобы лечиться.

- С 2015 года он проходил лечение в зарубежных клиниках, так как у него есть проблемы со здравьем. Лечение в другой стране было согласовано одним институтом в Санкт-Петербурге, они рекомендовали конкретную клинику. 6 июня 2019 года он выезжали в Германию, где местные врачи диагностировали у него заболевание печени, в России ни одна клиника не могла его обнаружить, - сообщил адвокат Андрей Синькевич.

По его словам, лечился Фурман за свой счет, также ему давали деньги друзья, платил он российскими картами.

Еще один протест обвиняемого заключается в том, что правоохранители и сайты распространяют информацию, что в несовершеннолетнем возрасте он сидел за кражу.

- В 1980 году он закончил среднюю школу №2 в Никеле. Первый срок получил в 18 лет, когда приехал в Крым поступать в университет, по статье 118 УК СССР (понуждение женщины к вступлению в половую связь. - Ред). Второй срок получил по этой же статье, когда приехал в Никель и работал пароходчиком. В 2009 году его судили по статье за хранение наркотических средств, после – за нарушение административного надзора, - сообщили адвокаты.

По их словам, человек, дважды сидевший за изнасилование, не мог стать вором в законе – в преступной среде это не приветствуется. Отрицает Фурман и информацию от УМВД, что в Германии в его отношении возбуждено уголовное дело по отмыванию нелегально добытых денежных средств, в Португалии его задержали за подделку паспорта.

Третий момент возмущения Фурмана – история с его документами. В 2022 году обвиняемого экстрадировали из Португалии по запросу российской стороны. Сейчас у мужчины нет документов, удостоверяющих личность. Со слов Андрея Синькевича, российский паспорт был уничтожен, так как в Литве нашли тело мужчины и документ на имя Степана Фурмана, поэтому официально его признали умершим. Два загранпаспорта – обычный и биометрический – пропали, когда Фурмана задержали в Португалии. При этом в России обвиняемый прошел через дактилоскопию, и личность его подтверждена. Но формально он считается умершим. При этом, как отмечает начальник СУ УМВД России по Мурманской области Денис Колесников, не исключено, что историей с трупом и паспортом обвиняемый хотел запутать следствие.

Фурман подал иск почти к двум десяткам СМИ, посчитав оскорбительным, что распространяется информация о его сроке в подростковом возрасте, а еще потому, что его называют Степаном Мурманским. Как отметил заместитель начальника УУР УМВД России по Мурманской области Андрей Магеря, в криминальных кругах Степана Фурмана действительно знают как Степу Мурманского. Авторитет среди осужденных у него был высокий, поэтому следствию пришлось потрудиться, чтобы «криминальные элементы» давали показания против вора в законе. Сейчас на руках у правоохранителей есть «малявы» - так называют короткие записки, которые осужденные передают друг другу – с информацией, как именно Фурман помогал решать конфликты.

Так кто такой Степан Фурман, за плечами у которого четыре срока? Кем он был в обычной жизни? По версии Генпрокуратуры – криминальный авторитет со стажем в преступном мире свыше 40 лет. По версии защиты, человек, который на воле занимался исключительно мирными делами: работал разнорабочим на подворье Трифонов-Печенгского монастыря в Мурманске, бизнесмен, который торговал на рынке в Москве, а еще семьянин – муж и отец дочери. При этом, какие факты биографии Фурмана могут представить его в суд как хорошего человека, адвокаты называть не стали.

К слову, суд будет проходить с участием присяжных заседателей, о которых ходатайствовала защита. На заседаниях обвиняемый намерен присутствовать лично. 4 апреля он объявил голодовку и пьет только воду. Зачем? Чтобы привлечь внимание властей к том, что считает несправедливым.

- Он воцерквленный человек, верит, что смирение, терпение и молитва его укрепляет, - отмечает адвокат Сергей Юрченко.

По статье о занятии высшего положения в иерархии Фурману грозит до 15 лет лишения свободы.

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