В Мурманской области может выпасть первый снег

Первый снег может выпасть в горах в Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сентябрь напоминает жителям Мурманской области, что он все же осенний месяц, пусть и начался с аномальной жары. И скоро северяне смогут увидеть все его атрибуты от заморозков до первого снега.

- 15-16 сентября при прояснениях будут заморозки до -4°, днем воздух прогреется до +7+13°. Местами пройдут дожди, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

При сочетании дождей и заморозков может пойти первый снег, но не в городах, а в Хибинах или Ловозерских тундрах.

Напомним: с окончанием бабьего лета в Мурманской области стали подавать отопление в жилые дома.

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