Парадокс закруток. В Мурманской области дешевеют овощи, но дорожает соль

Цены на соль в Мурманской области пошли вверх. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области, как и в остальных регионах, в самом разгаре сезон закруток. Но сейчас хозяюшки в Заполярье столкнулись с проблемой – пока одни продукты для заготовок дешевеют, цены на другие пошли в рост.

Так, в лидерах по удорожанию за минувшую неделю - соль (на 1,8%) и сахарный песок (на 0,9%).

- С 5 по 11 сентября снижение цен зафиксировано на морковь (на 7,8%), свежую белокочанную капусту, яблоки (на 6,7), картофель (на 5,7), репчатый лук (на 2,1), гречневую крупу (на 1,7), черный байховый чай (на 1,3), куриные яйца (на 1,1), охлажденные и мороженые куры (на 0,9%), - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: УФАС проверит цены на бензин в Мурманской области.

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