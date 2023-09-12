УФАС проверит цены на бензин в Мурманской области

Цены на бензин проверят в Мурманской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области растут цены на бензин. Согласно данным сайта оператора топливных карт «Кардекс», топливо АИ-92 подорожало на 3 рубля - с 48 до 51. Обоснованность такого роста проверят - центральный аппарат антимонопольной службы поручил управлению в Мурманской области такую работу.

- Мурманское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования, - сообщили в Управлении УФАС по Мурманской области.

Ранее стало известно, что Мурманская область попала в топ-10 регионов по доступности бензина для населения. В среднем, бензин марки АИ-92 в Заполярье стоит 50 рублей за литр.

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