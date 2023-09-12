В Мурманской области спрос на рабочий персонал вырос на 41,7%

В Мурманской области наблюдается нехватка рабочего персонала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области наблюдается нехватка рабочего персонала. Востребованность на рынке труда в рабочих возросла за месяц на 41,7%, сообщают эксперты hh.ru.

Мурманские работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал», чаще всего нуждаются в автослесарях, водителях, грузчиках, кладовщиках, машинистах, механиках, монтажниках, разнорабочих, сварщиках.

Также наблюдается рост зарплат в вакансиях для рабочих. Так, в Заполярье за год подняли предлагаемую зарплату рабочего персоналу до 74 907 рублей.

Напомним: в Мурманской области хотят на 5,5% увеличить зарплату бюджетникам.

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