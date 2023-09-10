В Мурманской области хотят на 5,5% увеличить зарплату бюджетникам

Инициативу будут обсуждать до 18 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области рассматривают предложение об увеличении зарплаты бюджетникам. Согласно постановлению, опубликованного на портале Открытый электронный регион, размер окладов планируется увеличить на 5,5%.

Инициативу будут обсуждать до 18 сентября, а если изменения примут, то работники областных госучреждений начнут получать повышенную зарплату с 1 октября.

Напомним: в Мурманской области долги по зарплате за месяц выросли до 4,7 млн рублей.

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