В Мурманской области долги по зарплате за месяц выросли до 4,7 млн рублей

Долги образовались из-за отсутствия собственных средств в компаниях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали о долгах организаций по зарплате своим работникам. О наличии просроченной задолженности на 1 августа сообщили три организации.

- Общий долг составил 4,7 миллиона рублей и по сравнению с уровнем на 1 июля 2023 года увеличился на 4 миллиона рублей (в 6,4 раза) за счет образовавшейся задолженности в ООО «Природа ДОЗ» и ООО «Трансстрой», которое находится в процессе конкурсного производства, - сообщили в ведомстве.

Долги образовались из-за отсутствия собственных средств в компаниях. Численность сотрудников, перед которыми есть задолженность, составила 116 человек. В среднем, одному работнику не выплачено 40,9 тысячи рублей.

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