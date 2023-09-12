Курорт Мурманской области «Большой Вудъявр» претендует на национальную премию

В 2022 году появилась национальная премия «Горы России», миссия которой - развитие горнолыжного туризма, продвижение культуры активного всесезонного отдыха в горах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году появилась национальная премия «Горы России», миссия которой - развитие горнолыжного туризма, продвижение культуры активного всесезонного отдыха в горах. В этом году на ней представлен горнолыжный курорт Мурманской области «Большой Вудъявр».

Он заявлен сразу в двух номинациях: «Лучший горнолыжный курорт в черте города», «Лучший горнолыжный курорт Северо-Западного ФО». Северяне могут поддержать его в онлайн-голосовании.

Напомним: на сайте Достижения.рф проходит голосование за самые интересные объекты и мероприятия из разных субъектов РФ. Мурманская область представлена 22 позициями. Больше всего голосов пока набирает проект «Арктическая школа». А губернатор Андрей Чибис номинировал Териберку на статус столицы «Серебряного ожерелья России». Голосование проходит в рамках молодежного форума «Ладога».

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