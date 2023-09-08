Териберку номинировали на статус столицы «Серебряного ожерелья России»

Голосование проходит в рамках молодежного форума «Ладога». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Андрей Чибис номинировал Териберку на статус столицы «Серебряного ожерелья России». Голосование проходит в рамках молодежного форума «Ладога».

Для участников мероприятия прошло очное голосование, а жители Северо-Запада до 30 сентября могут проголосовать онлайн в официальном сообществе форума «Ладога».

Участники форума также обсудили вопросы перспектив развития молодежного туризма, в частности в области автопутешествий, возможностей привлечения школьников в туристические проекты и программ по развитию туризма, которые реализуются в регионах СЗФО.

Напомним: в июле Териберку посетили почти 25 тысяч путешественников.

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