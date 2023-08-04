В июле Териберку посетили почти 25 тысяч путешественников

Такая цифра объясняется проведением Арктического фестиваля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом Териберка пользуется популярностью как у туристов, мечтающих посмотреть на северные красоты, так и у самих жителей Мурманской области, раз за разом возвращающихся туда отдохнуть от суеты.

Как сообщили в минприроды региона, за июнь разрешение на посещение природного парка Териберка получили более 11,6 тысячи человек, а за июль – почти 25 тысяч человек.

- Во многом такая цифра объясняется проведением в июле арктического фестиваля. В дни праздника поморское село посетили более пяти тысяч гостей, - отметили в министерстве.

Напомним, что с лета этого года въезд в ООПТ Териберка платный для жителей других регионов и для иностранцев.

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