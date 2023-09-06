22 объекта и мероприятия из Мурманской области представлены на сайте Достижения.рф

Мурманская область представлена 22 позициями. Больше всего голосов пока набирает проект «Арктическая школа». Фото: Правительство Мурманской области

На сайте Достижения.рф проходит голосование за самые интересные объекты и мероприятия из разных субъектов РФ. Мурманская область представлена 22 позициями. Больше всего голосов пока набирает проект «Арктическая школа».

- Также в списке представлены самый северный в мире троллейбус, фестиваль урбан-арта «РОСТ», «Марш малышей» - самый массовый детский лыжный забег в России – и другие уникальные проекты, реализуемые в нашем регионе. Приглашаю всех принять участие в голосовании и выбрать достижения Мурманской области, которые вам нравятся больше всего, - обратился к северянам глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в июле мурманчанам предложили выбрать концепцию новой детской игровой площадки для центрального сквера. Онлайн-голосование проходило на портале «Наш Север» до 14 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru