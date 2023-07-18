В центре Мурманска появится детская площадка «Ледокол «Арктика»

В июле мурманчанам предложили выбрать концепцию новой детской игровой площадки для центрального сквера. Фото: Администрация города Мурманска

В июле мурманчанам предложили выбрать концепцию новой детской игровой площадки для центрального сквера. Онлайн-голосование проходило на портале «Наш Север» до 14 июля.

- На выбор северян - две концепции: «Ледокол «Арктика», который олицетворяет Мурманск как главные ворота в высокие широты и стилизован под современный атомный ледокол. Вторая концепция «атом», олицетворяет неразрывную связь Кольского полуострова с мирным атомом, - сообщили тогда в минграде региона.

И вот известны результаты голосования.

- Большинство голосов — более 70% — мурманчане отдали за проект «Ледокол «Арктика». Эскиз стилизован под самый современный атомный ледокол, курсирующий по Северному морскому пути. Обновление начнется уже в этом году. Отмечу, что проект-победитель включает не только конструкцию с горками и сетками, вокруг центрального объекта расположатся качели и игровое оборудование для малышей, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в Коле до конца лета появятся две новые площадки. Одна у домов № 5 и № 7 на проспекте Миронова, другая - у домов № 48 и № 49 на проспекте Советский. Для комплексов уже установили основания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru