В Мурманске из пожара на Кольском проспекте спасли трех человек

В Мурманске днем 11 сентября случился пожар в подъезде дома на Кольском проспекте, 60. Там вспыхнул электросчетчик. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

В Мурманске днем 11 сентября случился пожар в подъезде дома на Кольском проспекте, 60. Там вспыхнул электросчетчик.

- В одном из тамбуров обгорели шкаф и вещи домашнего обихода. Из примыкающих квартир спасли трех человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 10 огнеборцев, 3 единицы техники. Причины пожара предстоит установить.

Напомним: из-за восьми сгоревших в Мурмашах манипуляторов могут возбудить уголовное дело.

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