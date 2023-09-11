Из-за восьми сгоревших в Мурмашах манипуляторов могут возбудили уголовное дело

Не исключено, что пожар начался по чьему-то злому умыслу. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Около двух часов ночи 11 сентября на АЗС на улице Причальной в Мурмашах произошел крупный пожар с большим ущербом - сгорели сразу семь манипуляторов для подъема лома и один обычный, «ГАЗель».

Не исключено, что пожар начался по чьему-то злому умыслу.

- Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели места происшествия, изъяли следы, опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 ч. 2 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, путем поджога», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

На борьбу с пожаром ушло почти три часа.

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