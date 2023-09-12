В МЧС рассказали, можно ли купаться на оборудованных пляжах в Мурманской области

Летом 2023 года в Мурманской области появился первый сертифицированный пляж - его оборудовали у озера Канентъявр. Фото: Правительство Мурманской области

Летом 2023 года в Мурманской области появился первый сертифицированный пляж - его оборудовали у озера Канентъявр. Второй оборудованный пляж, соответствующий ГОСТу, делают на Ура-Губе.

На первом месте отдыха есть огороженные зоны для купания, в том числе с детьми. Но ранее купаться во всех водоемах Мурманской области было запрещено. Так можно ли лезть в воду?

- Согласно правилам охраны жизни людей на водных объектах, купаться запрещено вне специально оборудованных мест (пляжей). У нас же есть такой пляж, там действительно можно купаться, это безопасно и удобно для граждан, потому что созданы условия, - рассказала «КП»-Мурманск» Анастасия Андрейченко, старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель отделения организационно-аналитической работы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Напомним: купаться в необорудованных местах опасно. 10 августа в отводном канале Кольской АЭС в Полярных Зорях унесло течением 16-летнего подростка.

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