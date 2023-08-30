В Мурманской области появился первый оборудованный пляж

Теперь в регионе есть сертифицированная площадка, которая соответствует ГОСТу. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области открыли первый оборудованный пляж, ранее все такие зоны отдыха были дикими. Теперь же в регионе есть сертифицированная площадка, которая соответствует ГОСТу.

Находится она у озера Каненътьявр

- «Аврора-пляж«» оборудован спасательной вышкой, системой оповещения, душем и раздевалкой. Проект реализован в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Еще один оборудованный пляж делают у реки Ура.

Напомним: В водах Баренцева и Белого морей встречаются акулы. Обычно это довольно безобидные катраны, одного такого недавно поймали в Колвицкой губе Кандалакшского залива. А у полуострова Рыбачий встретили полярную акулу.

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