Стало известно, когда начнут давать отопление в жилые дома Мурманска

Северянам напоминают, что тепло может поступать в квартиры в течение пяти дней. Если после этого срока все так же холодно - это повод обратиться в УК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципалитеты Мурманской области с ухудшением погоды один за другим принимают решение о начале отопительного сезона в жилых домах. Одним из первых это сделал Ковдорский округ - здесь батареи станут горячими с 14 сентября.

Аналогичная ситуация и в Мурманске.

- Отопительный сезон в жилищном фонде города Мурманска начинаем с 8 часов 14 сентября. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющим содержание и ремонт жилищного фонда, необходимо принять меры по приему теплоносителя в многоквартирные дома города, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В социальные и образовательные учреждения Мурманской области тепло подают с конца августа. Северянам напоминают, что тепло может поступать в квартиры в течение пяти дней. Если после этого срока все так же холодно - это повод обратиться в УК.

Напомним: на заседании Мурманской областной Думы 12 сентября подняли тему роста цен на мазут, от которого зависима Мурманская область.

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