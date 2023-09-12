«НОВАТЭК» планирует начать отгрузку СПГ с первой технологической линии «Арктик СПГ 2» в январе 2024 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«НОВАТЭК» получит 11 газовозов Arc7 для «Арктик СПГ 2». Из них два - в 2023 году, еще девять - в 2024-м. Как сообщил зампред правления компании Евгений Амбросов, плавучие СПГ-хранилища в Мурманске и на Камчатке, предназначенные для перевалки сжиженного природного газа, будут использоваться по максимуму.

- Первая погрузка на Мурманский перегрузочный комплекс ожидается в конце этой недели, 15 сентября. Плавучее хранилище может хранить на борту и переваливать одновременно 362 тысячи кубометров газа, - передает его слова «Интерфакс».

«НОВАТЭК» планирует начать отгрузку СПГ с первой технологической линии «Арктик СПГ 2» в январе 2024 года. В целом, проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая.

Ранее уникальный завод СПГ буксировали из Мурманска в сопровождении авиации ФСБ.

Напомним: во Владивостоке проходит восьмой Восточный экономический форум, на котором в рамках пленарного заседания выступает Владимир Путин. Президент затронул тему порта в Мурманске: глава государства спрогнозировал увеличение его загрузки вдвое с 56 до 110 миллионов тонн в год.

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