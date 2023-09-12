Владимир Путин: загрузка порта в Мурманске увеличится вдвое

Во Владивостоке проходит восьмой Восточный экономический форум, на котором в рамках пленарного заседания выступает Владимир Путин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во Владивостоке проходит восьмой Восточный экономический форум, на котором в рамках пленарного заседания выступает Владимир Путин. Президент затронул тему порта в Мурманске: глава государства спрогнозировал увеличение его загрузки вдвое с 56 до 110 миллионов тонн в год.

- В том числе за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов уже к 2027 году планируется существенно увеличить мощности мурманского порта с нынешних 56 миллионов до 110 миллионов тонн, - сообщил Владимир Путин.

Ранее специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил особую роль порта Мурманск в экономике страны и сообщил, что он может стать важнейшим портом в стране.

- Достичь увеличения грузооборота в два раза до 2027 года нам позволит запуск «Арктической перевалки», порта «Лавна» и контейнерного терминала «Русатом Карго». Всем проектам оказали всю возможную поддержку с нашей стороны, - прокомментировал слова президента губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманском морском рыбном порту планируют провести дноуглубление и отремонтировать причалы.

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