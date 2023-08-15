Уникальный завод СПГ буксировали из Мурманска в сопровождении авиации ФСБ

Первую линию отбуксировали из Белокаменки в акваторию Обской губы. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

12 августа до месторождения «Утреннее», что находится на Гыданском полуострове, на гравитационной платформе добралась первая технологическая линия сжижения природного газа завода «Арктик СПГ 2» из Белокаменки. Завод сделали в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений.

- Для вскрытия надводной обстановки в акватории Баренцева и Карского морей по маршруту следования буксировочного ордера задействовались возможности авиационных подразделений ФСБ России. Сопровождение и выполнение задач по обеспечению безопасности перехода плавучего модульного завода к месту эксплуатации осуществляли два пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Все действия были нужны для того, чтобы не допустить теракт во время важного и технически сложного процесса буксировки. Старт отправке первой линии дал президент Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Мурманскую область в июле этого года.

Напомним: для будущей трубы Мурманск-Волхов, которая даст газ Кольскому Заполярью, провели трассировку. ПАО «Газпром» приступило к сбору исходных данных для проектирования газопровода. Также стало известно о планах «НОВАТЭК» по строительству крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области.

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