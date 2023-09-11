Прощай, бабье лето. В Мурманской области ожидается последний теплый день

Заполярная осень уже дает о себе знать не только по календарю, но и по усыпанным желтыми листиками дорогам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Заполярная осень уже дает о себе знать не только по календарю, но и по усыпанным желтыми листиками дорогам. Вскоре к этому добавится и похолодание.

11 сентября в регионе отметят, пожалуй, последний теплый день за эту осень. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до +15+20 градусов. В дальнейшем на неделе нас ждут дожди.

Всего с начала сентября было почти четыре жарких дня. А Мурманск отметил один суточный рекорд по теплу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru