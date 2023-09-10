Мурманск 9 сентября побил суточный температурный рекорд

Ловозеро дошло до +23.2, Ковда до +23.1, Зареченск до +23 градусов. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На выходных порадовала мурманчан бабьим летом. 9 сентября в городе был установлен суточный температурный рекорд по теплу - воздух прогрелся почти до +22 градусов.

- Мурманск прогрелся до +21.6, это на два градуса выше предыдущего рекорда для 9 сентября, - сообщили в группе Погода в Мурманске (12+).

А по региону было еще теплее. Так, Ловозеро дошло до +23.2, Ковда до +23.1, Зареченск до +23 градусов.

Напомним: в Мурманске каждый день наблюдают красивое северное сияние.

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