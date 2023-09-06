Природа сделала жителям Мурманска царский подарок

С начала сентября жителей Мурманска каждую ночь ждет бесплатное шоу - в небе над городом играет северное сияние. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала сентября жителей Мурманска каждую ночь ждет бесплатное шоу - в небе над городом играет северное сияние.

О том, что над головой пылают зеленые огни, северяне сообщают в соцсетях каждый день. Так что стоит почаще поднимать глаза наверх, чтобы не пропустить красоту.

Напомним: в Мурманской области во второй раз случится бабье лето. А в Хибинах нашли пахнущий арбузом розовый снег.

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