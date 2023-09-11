В резервный фонд Мурманской области вернут 13,2 миллиона рублей

Деньги вернут, так как потребности в средствах нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В резервный фонд Мурманской области планируют вернуть 13,2 миллиона рублей, которые минград региона не потратил на предоставление субсидий местным бюджетам. Деньги вернут, так как потребности в средствах нет.

В документе на портале «Открытый электронный регион» говорится, что изменения внесут в объемы финансирования госпрограммы «Комфортное жилье и городская среда». Сделать это необходимо до 1 ноября.

Напомним: теплоснабжающие организации Мурманской области получат 762,5 млн рублей.

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