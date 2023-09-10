Теплоснабжающие организации Мурманской области получат 762,5 млн рублей

Ресурсоснабжающие компании должны будут отчитаться о целевом расходовании денег до 10 декабря 2023 года.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Из резервного фонда правительства Мурманской области выделят 762,5 млн рублей минэнерго и ЖКХ региона. Эти деньги направят теплоснабжающим организациям для возмещения недополученных доходов.
Постановление о выделении средств подписала врио губернатора Оксана Демченко.
Ресурсоснабжающие компании должны будут отчитаться о целевом расходовании денег до 10 декабря 2023 года.
Напомним: Мурманская область получит 81 миллион рублей на обновление трех котельных.
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