Теплоснабжающие организации Мурманской области получат 762,5 млн рублей

Ресурсоснабжающие компании должны будут отчитаться о целевом расходовании денег до 10 декабря 2023 года. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделят 762,5 млн рублей минэнерго и ЖКХ региона. Эти деньги направят теплоснабжающим организациям для возмещения недополученных доходов.

Постановление о выделении средств подписала врио губернатора Оксана Демченко.

Ресурсоснабжающие компании должны будут отчитаться о целевом расходовании денег до 10 декабря 2023 года.

Напомним: Мурманская область получит 81 миллион рублей на обновление трех котельных.

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