Мурманская область получит 81 миллион рублей на обновление трех котельных

В Мурманской области модернизируют три котельные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области модернизируют три котельные. Так, обновление с переходом на биотопливо взамен угольной и дизельной генерации ждет две котельные в Дровяном и одну в населенном пункте 25 километр ж/д Мончегорск-Оленья. На эти цели планируется выделить 81,4 миллиона рублей.

- Заявка на модернизацию одобрена, решение принял вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, - отметил глава региона Андрей Чибис.

Напомним: мурманские котельные готовы к предстоящему отопительному сезону.

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