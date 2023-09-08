Мурманская область получит 81 миллион рублей на обновление трех котельных

В Мурманской области модернизируют три котельные.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области модернизируют три котельные. Так, обновление с переходом на биотопливо взамен угольной и дизельной генерации ждет две котельные в Дровяном и одну в населенном пункте 25 километр ж/д Мончегорск-Оленья. На эти цели планируется выделить 81,4 миллиона рублей.
- Заявка на модернизацию одобрена, решение принял вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, - отметил глава региона Андрей Чибис.
Напомним: мурманские котельные готовы к предстоящему отопительному сезону.
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