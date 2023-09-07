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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:08

Мурманские котельные готовы к предстоящему отопительному сезону

Все плановые мероприятия на мурманских котельных выполнены на 100%
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Энергетики рапортуют о готовности подачи отопления в многоквартирные дома города.

Энергетики рапортуют о готовности подачи отопления в многоквартирные дома города.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске областная комиссия оценила готовность местных котельных в предстоящему отопительному сезону.

Так, на котельных АО «Мурманэнергосбыт» «Северная» и «Роста» отремонтировали дефектные участки теплосетей после проведения испытаний на прочность, восстановили изоляцию труб, провели ревизию и ремонт оборудования химводоочистки.

- Все плановые мероприятия на котельных выполнены на 100%, - уточнили в минэнерго и ЖКХ региона.

Энергетики рапортуют о готовности подачи отопления в многоквартирные дома города.

Напомним: на социальные объекты Мурманской области отопление подали в конце августа.

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