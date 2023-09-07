Мурманские котельные готовы к предстоящему отопительному сезону

Энергетики рапортуют о готовности подачи отопления в многоквартирные дома города.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске областная комиссия оценила готовность местных котельных в предстоящему отопительному сезону.
Так, на котельных АО «Мурманэнергосбыт» «Северная» и «Роста» отремонтировали дефектные участки теплосетей после проведения испытаний на прочность, восстановили изоляцию труб, провели ревизию и ремонт оборудования химводоочистки.
- Все плановые мероприятия на котельных выполнены на 100%, - уточнили в минэнерго и ЖКХ региона.
Энергетики рапортуют о готовности подачи отопления в многоквартирные дома города.
Напомним: на социальные объекты Мурманской области отопление подали в конце августа.
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