Трехдневный культурно-познавательный туристический маршрут «Заполярный калейдоскоп» получил статус национального. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Трехдневный культурно-познавательный туристический маршрут «Заполярный калейдоскоп» получил статус национального. Такое решение приняли на экспертном совете при Министерстве экономического развития РФ.

- Он включает посещение основных достопримечательностей региона в Мурманске, Териберке, Кировске и Ловозере. А это значит, что предприниматели туриндустрии Мурманской области смогут подать свои проекты на финансовое обеспечение затрат для благоустройства нашего национального маршрута, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее Териберку номинировали на статус столицы «Серебряного ожерелья России». Голосование проходит в рамках молодежного форума «Ладога».

Напомним: каждый третий проект в Мурманской области, который получает преференции как резидент Арктической зоны или ТОР «Столица Арктики», связан со сферой туризма.

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