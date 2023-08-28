В Мурманской области доход от туризма за четыре года составил 9,3 млрд рублей

За четыре года Мурманскую область посетило 1,8 миллиона туристов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Каждый третий проект в Мурманской области, который получает преференции как резидент Арктической зоны или ТОР «Столица Арктики», связан со сферой туризма.
- Это вполне объяснимо в связи с тем, что туристический поток в Мурманской области растет. В 2022 году он превысил показатель 2021 года на 11% и составил, по официальным данным, порядка 540 тысяч человек. В целом за четыре года регион посетило 1,8 миллиона туристов. Доходы в сфере туризма превысили 9,3 миллиарда рублей, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.
Напомним: в Мурманской области планируют создать проектный офис по развитию молодежного туризма. Соответствующее постановление появилось на портале «Открытый электронный регион».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru