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НовостиОбщество28 августа 2023 10:07

В Мурманской области доход от туризма за четыре года составил 9,3 млрд рублей

За четыре года Мурманскую область посетило 1,8 миллиона туристов
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
За четыре года Мурманскую область посетило 1,8 миллиона туристов.

За четыре года Мурманскую область посетило 1,8 миллиона туристов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждый третий проект в Мурманской области, который получает преференции как резидент Арктической зоны или ТОР «Столица Арктики», связан со сферой туризма.

- Это вполне объяснимо в связи с тем, что туристический поток в Мурманской области растет. В 2022 году он превысил показатель 2021 года на 11% и составил, по официальным данным, порядка 540 тысяч человек. В целом за четыре года регион посетило 1,8 миллиона туристов. Доходы в сфере туризма превысили 9,3 миллиарда рублей, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Напомним: в Мурманской области планируют создать проектный офис по развитию молодежного туризма. Соответствующее постановление появилось на портале «Открытый электронный регион».

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