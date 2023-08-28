В Мурманской области доход от туризма за четыре года составил 9,3 млрд рублей

За четыре года Мурманскую область посетило 1,8 миллиона туристов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждый третий проект в Мурманской области, который получает преференции как резидент Арктической зоны или ТОР «Столица Арктики», связан со сферой туризма.

- Это вполне объяснимо в связи с тем, что туристический поток в Мурманской области растет. В 2022 году он превысил показатель 2021 года на 11% и составил, по официальным данным, порядка 540 тысяч человек. В целом за четыре года регион посетило 1,8 миллиона туристов. Доходы в сфере туризма превысили 9,3 миллиарда рублей, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Напомним: в Мурманской области планируют создать проектный офис по развитию молодежного туризма. Соответствующее постановление появилось на портале «Открытый электронный регион».

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