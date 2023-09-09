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НовостиОбщество9 сентября 2023 10:00

Второй в Мурманской области сертифицированный пляж появится на Ура-Губе

Работы по обустройству пляжа на Ура-Губе закончат осенью 2023 года
Ника СВЕТЛОВА
Дикий пляж на Ура-Губе сделают оборудованным и сертифицированным.

Дикий пляж на Ура-Губе сделают оборудованным и сертифицированным.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В конце августа в Мурманской области открыли первый оборудованный пляж, ранее все такие зоны отдыха были дикими. Теперь же в регионе есть сертифицированная площадка, которая соответствует ГОСТу.

Второй оборудованный пляж делают в очень популярном у северян месте - на Ура-Губе. Здесь также появятся кабинки для переодевания, деревянные настилы, спасательная вышка. Работы уже идут и должны завершиться этой осенью.

После этого пляж на Ура-Губе должен будет пройти сертификацию.

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