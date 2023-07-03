Оборудованные пляжи в Мурманской области появятся как минимум через два года

В Мурманской области на берегу реки Ура и у озера Канентъявр появятся оборудованные пляжи. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области на берегу реки Ура и у озера Канентъявр появятся оборудованные пляжи. Как сообщил глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, места для отдыха будут готовы в течение двух лет после одобрения контролирующих органов.

- Сейчас предприниматели занимаются получением всех необходимых разрешений, проверкой на соответствие, то есть всего, что касается обследования пляжей и вопросов инфраструктуры. Как только все будет готово, нам предоставят отчет, - сообщил глава комитета murmansk.aif.ru.

Новые пляжи оборудуют раздевалками, душевыми и лежаками. Также организуют кофейни с напитками и легкими закусками.

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