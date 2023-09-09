Первоклассникам старейшей в Мурманске школы вручили «Азбуку промышленности»

"Азбуку промышленности" специально разработали для школьников. Фото: правительство Мурманской области

1 сентября после трехлетнего ремонта открыла свои двери для учеников старейшая школа в Мурманске №1. Первоклассников ждал еще один подарок - им подарили «Азбуку промышленности», созданную министерством промышленности и торговли России в сотрудничестве с Фондом развития промышленности.

- В набор входят карточки, раскраски и плакат с иллюстрациями, которые в наглядной и очень понятной форме рассказывают о производственных процессах нашей страны. Набор поможет ребятам в игровой форме запоминать буквы и интересные факты о российской продукции. Подарочные комплекты для мурманских первоклассникам губернатору Андрею Чибису передал в ходе рабочего визита в заполярную столицу заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Напомним: Денис Мантуров посетил Мурманск 1 сентября, провел лекцию в Мурманском арктическом университете и неформально пообщался со студентами. Объединенный вуз он назвал кузницей кадров для Арктической зоны РФ.

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