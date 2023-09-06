Денис Мантуров: Кольское Заполярье – это место, где можно реализовать себя

Денис Мантуров прочитал лекцию в МАУ. Фото: Игорь Громов

К Мурманску у заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова отношение особое, ведь это его родной город. Мурманский государственный технический университет (МГТУ), в котором он возглавил наблюдательный совет, в свое время окончил его отец.

Летом 2023 году МГТУ объединился с опорным Мурманским арктическим государственным университетом и появился новый вуз – Мурманский арктический университет (МАУ). 1 сентября, в день рабочего визита Дениса Мантурова на малую родину, он провел здесь «Арктический диалог» для студентов и заседание наблюдательного совета.

«Здесь формируется новая экономика»

Важной темой встречи с молодежью стал кадровый голод в Арктической зоне РФ. Чем активнее осваивают Арктику, тем больше высококвалифицированных специалистов требуется. МАУ станет не просто кузницей таких кадров, а одним из лидеров образовательного процесса в стране.

- На основе разных проектов формируется новая экономика региона, и это дает возможности для полноценной самореализации, постоянного профессионального роста. Для университета утвердили программу долгосрочного развития до 2032 года. Мой основополагающий посыл к вам – все в ваших руках. По всем регионам Севера, по всем предприятиям, верфям наблюдается существенная нехватка квалифицированных кадров. Хороших, компетентных специалистов разбирают в момент. Одна из главных перспектив развития Арктики – это Севморпуть. Любая транспортная артерия - это множество объектов. Плотность загрузки морских коридоров очень высокая и с каждым годом только растет, что требует принципиально новых подходов в управлении и организации движения. Мурманский арктический университет готовит как раз нужные кадры. Сегодня, не говоря про горизонт в 10, 20 и более лет, Кольское Заполярье – край, где можно состояться. Я говорю не только про инженерные специальности - реализация сложных проектов всегда формирует дополнительный спрос на социально-гуманитарные специальности, - обратился к студентам Денис Мантуров.

В рамках «Арктического диалога» студенты могли задать главе Минпромторга свои вопросы. Фото: Игорь Громов

До конца первого квартала 2024 года будет сформирован дополнительный бюджет на реализацию первоочередных направлений вуза, он получит порядка 1,2 миллиарда рублей на материально-техническое переоснащение. Также вице-премьер поддержал создание в Мурманске кампуса мирового уровня, в МАУ могут развивать биотехнологии, университет подаст заявку на создание инженерного центра.

О судоремонте и строительстве

Отдельное внимание Денис Мантуров уделил подготовке кадров для судостроения и судоремонта. Эти сферы требуют особого внимания для развития на фоне антироссийских санкций, когда суда больше не могут идти на ремонт в другие страны, а для наращивания объемов грузоперевозок по Севморпути нужны новые баржи, танкеры, балкеры и т.д. По данным профильного министра, до 2035 года в России построят порядка 120 различных судов.

Перспективный флот должен быть русифицирован, что формирует запрос к разработчикам и производителям судового оборудования, материалов и комплектующих.

- Есть очевидная потребность в развитии судоремонтных мощностей, что особенно актуально для Мурманска. Найти себя в этом направлении смогут носители разных компетенций – это касается как узких областей знаний, таких, как навигация, лоция, гидрография, гидроакустика, так и межсистемных, имею в виду радиоинженерию, IT-сферу, логистику, экологический мониторинг, экономику, юриспруденцию, - отметил Денис Мантуров.

Помимо создания судоремонтного кластера он поддержал еще один важный для Кольского Заполярья проект.

- Это создание у нас производства строительных материалов. Это позволит снизить стоимость за счет сокращения логистических издержек. И это толчок для жилищного строительства, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Денис Мантуров возглавляет наблюдательный совет МАУ и уверен, что вуз будет в лидерах по подготовке кадров для Арктики. Фото: Игорь Громов

Перед посещением МАУ Денис Мантуров и Андрей Чибис оценили работу уникального завода по производству подводного оптоволоконного кабеля и кабелеукладочное судно «Яуза»: компания участвует в строительстве трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск – Владивосток протяженностью более 12 тысяч километров. Проект нацелен на развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона.

- Освоение Севморпути приведет к модернизации портовой структуры. Мурманск, без сомнения, опорный пункт этой морской магистрали. Вместе с большим проектом формирования Мурманского транспортного узла регион станет важнейшим элементом обеспечения кратного увеличения грузооборота. Советский рекорд по нему установили в 1987 году – 6,5 миллиона тонн грузов. В мае 2022 года было уже 34 миллиона тонн, цель на 2035 год – 220 миллионов тонн, - отметил Денис Мантуров.

Он также добавил, что всегда внимательно и с интересом наблюдает за жизнью малой родины и верит, что у региона большое будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

«В наших профессиональных колледжах мы делаем акцент на подготовку кадров именно для тех проектов, которые сегодня у нас реализуются. Такой же подход обозначен в программе развития Мурманского арктического университета, которая была рассмотрена сегодня. Ее реализация поможет преобразить вуз и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров, в которых Мурманская область будет нуждаться с каждым годом все сильнее, благодаря модернизации существующих производств и появлению новых масштабных проектов развития Арктической зоны России, поддержанных президентом Владимиром Путиным и правительством страны. Университет сможет выпускать специалистов, которые востребованы на территории Арктической зоны Российской Федерации. Это значит, что нашим ребятам, которые учатся в учреждениях СПО и университете, мы даем возможность самореализации, достойный доход и интересное дело. Акцент на тех специальностях, которые будут востребованы в этих проектах в ближайшие 5, 10, 15 лет».

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