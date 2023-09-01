Старейшую школу Мурманска открыли после капитального ремонта

Школа №1 на улице Капитана Буркова в Мурманске в 2020 году закрылась на капитальный ремонт. Фото: Правительство Мурманской области

Школа №1 на улице Капитана Буркова в Мурманске в 2020 году закрылась на капитальный ремонт. Спустя три года, в год своего 88-летия, она вновь распахнула двери 1 сентября, чтобы принять учеников.

- Старейшая школа Мурманска обновлена полностью! Для ребят прозвенел первый звонок. Работа здесь была проделана такая большая, что теперь школу №1 по праву можно назвать новой. Но главное - результат. Всем школьникам, учителям и родителям она очень понравилась, - отметил по итогам открытия губернатор Андрей Чибис.

Вместе с главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным он открыл школу №1 после ремонта.

Спустя три года, в год своего 88-летия, школа вновь распахнула двери 1 сентября, чтобы принять учеников. Фото: Правительство Мурманской области

- Благодаря поддержке губернатора и участию компании «НОВАТЭК» в учреждении появилась новая мебель и оборудование. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что это не только старейшая, но и самая современная школа города-героя, - отметил Юрий Сердечкин.

О том, как еще меняются школы Мурманска - в нашем материале.

Напомним: жители Мурманской области рассказали, какие уроки хотели бы ввести для детей.

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