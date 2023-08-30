От скалодрома до виртуальной реальности. Как изменились школы Мурманска перед новым учебным годом

Школы Мурманска с каждым годом становятся все современнее как по внешнему виду, так и по техническому оснащению. Фото: Администрация города Мурманска

Конец августа - вечер лета. Для школьников почти позади долгий отдых, а впереди – учеба и новые знания.

Учебные заведения в областном центре преображаются и снаружи. Фото: Администрация города Мурманска

С уклоном в профориентацию

Юные мурманчане возвращаются с каникул, набравшись сил и ярких эмоций, и готовятся к 1 сентября. Не пришлось скучать и тем, кто оставался в городе - для них работали детские оздоровительные лагеря на базе школ. Всего за три смены в них отдохнули две тысячи детей.

Ребята принимали участие в увлекательных путешествиях по летней столице Кольского Заполярья, посещали развлекательные мероприятия, познавательные встречи. В этом году программу дополнили профориентационным направлением - экскурсиями на городские предприятия, днями разных профессий и встречами с их представителями: сотрудниками полиции, МЧС, медиками, моряками, военными, работниками общепита. Для тех, кто постарше, устраивали встречи с сотрудниками Центра занятости населения.

Чтобы укрепить здоровье школьников, проводили веселые спортивные мероприятия, прогулки на свежем воздухе. Также было разработано сбалансированное двухразовое питание, в меню включили свежие фрукты и овощи, блюда из продуктов местного производства - лососевых и тресковых пород рыб, оленины, северных ягод.

При этом за смену надо было заплатить всего 1050 рублей, остальные расходы покрывали областной и муниципальный бюджеты. Стоимость пребывания ребенка в лагере не поднималась уже несколько лет.

Программа «Теплое окно» в школах идет уже третий год. Фото: Администрация города Мурманска

Три месяца ремонта

Пока ребята отдыхали, в образовательных учреждениях шел летний ремонт. Работа кипит в классах, спортзалах, актовых залах, чтобы юным северянам было комфортно учиться и заниматься развивающей деятельностью.

С 2021 года, когда стартовала программа «Теплое окно» в школах, в Мурманске за два года установили 5498 окон. В этом году стеклопакеты обновили в девяти образовательных учреждениях, в их числе гимназия № 1 в проезде Связи, 30 – здесь заменили все окна. Также в учреждении отремонтировали полы в рекреациях, установили новое ограждение территории.

В порядок приводили не только помещения, но и прилегающие территории. Так, заметно преобразилась территория школы № 38 на улице Сафонова, 37. Работы велись фактически с нуля: здесь заменили бордюрные камни, уложили новый асфальт. Более комфортным и безопасным стал и участок у школы № 37 на проспекте Кирова, 36/27. Кроме того, в учреждении заменили окна.

К ремонту школы № 26 на улице Павлика Морозова, 3а подошли комплексно. На территории обновили асфальтобетонное покрытие, установили две новые спортивные площадки с необходимым для занятий оборудованием, также завершается капитальный ремонт фасада здания с комплексной заменой оконных блоков.

Всего в этом году обновление затронуло территории восьми образовательных учреждений. Помимо перечисленных это школы № 18, 23, 56, филиал школы № 27, гимназия № 5.

Для юных северян летом работали детские лагеря. Смена стоила всего 1050 рублей. Фото: Администрация города Мурманска

По последнему слову техники

Важный момент – это появление новых пространств, благодаря проекту «Арктическая школа». В этом году победителями конкурса в Мурманске стали две школы и три детских сада. Один из них – детский сад № 97 на улице Полярные Зори, 43/2. Учреждение представило на конкурс проект «На Севере – малыши!», благодаря которому в ясельной группе провели ремонт с использованием экологических стройматериалов.

- В гимназии № 6 появилось пространство для лабораторных исследований с современным оборудованием - шлемами виртуальной реальности, лабораторным подвесным комплексом, учебно-методическими модулями и столом для соревнований по робототехнике. В школе № 20 обновили кабинет информатики – приобретено и установлено новое оборудование, выполнен ремонт. Главное, что заниматься в таких классах по-настоящему интересно, уверен, школьники оценят обновленные пространства по достоинству, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Детский сад № 118 теперь может похвастаться обновленным музыкально-спортивным залом. Для малышей приобрели новейшее мультимедийное оборудование с обучающими и развлекательными программами, интерактивный физкультурный комплекс и скалодром.

Особое внимание уделяется развитию системы профориентационного обучения в образовательных учреждениях Мурманска. В школе № 49 на улице Скальной, 12 к открытию готовится инженерно-железнодорожный класс. В кабинете заменили проводку, установили окна, выполнили отделку стен, также закуплена мебель. В итоге в школе появилось специализированное брендированное помещение с необходимым для обучения оборудованием. Все это стало возможным благодаря участию ОАО «Российские железные дороги». Школа активно сотрудничает с компанией, уже реализует программу «Страна железных дорог», которая предусматривает целый комплекс мероприятий и комбинирует образовательную и профориентационную деятельность.

При поддержке «РЖД» по всей стране создаются опорные железнодорожные школы, где ребята углубленно изучают информатику, физику, математику и другие дисциплины, необходимые для поступления в профильные вузы. Планируется, что такой статус в будущем получит и школа № 49. Для ребят это новые знания, возможности и реальные перспективы трудоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru