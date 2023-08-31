Больше спорта, психология, монетизация хобби и подготовка ко взрослой жизни. Какие уроки хотят ввести в школах Мурманской области

«Комсомолка» спросила северян, какие уроки и факультативы было бы хорошо ввести в школах, в том числе в Мурманской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«И чему вас только в школе учат...» – задаются риторическим вопросом, глядя на современных детей, те, кто давно уже не делает «домашку» и забыл о волнениях перед контрольной по алгебре.

А, действительно, что нового изучают нынешние школьники? Конечно, математика и русский на пару с историей и химией никуда не делись, однако некоторые предметы, что были раньше, ушли в небытие. Например, черчение. При этом некоторые позабытые уроки, наоборот, возрождают. Так, президент Владимир Путин поручил снова ввести уроки труда, вместо технологии. Девочки познают основы кулинарии, возьмутся за вышивание крестиком, а мальчики тем временем будут строгать из дерева.

Также с прошлого года в школах ввели «Разговоры о важном», которые помогают воспитывать в детях патриотизм и укреплять духовно-нравственные ценности.

Какие еще уроки и факультативы было бы хорошо ввести в школах, в том числе в Мурманской области, «Комсомолка» спросила медийных северян.

ГТО, шахматы или что-то на выбор?

Так, некоторые из них очень даже «за», чтобы в учебных заведениях больше внимания уделяли физическому здоровью ребят. Например, вспомнили про нормативы ГТО.

- Я бы ввел отдельную дисциплину ГТО, цель которой - получение школьниками знаков отличия в каждой возрастной ступени в течение всего обучения. Не знаю, как именно интегрировано ГТО в уроки физкультуры, но в целом по региону показатель сдачи нормативов у нас очень низкий, а проводить такую работу могут и учителя физкультуры, – поделился с «КП»-Мурманск» зам. председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Апатитов Иван Рогозин.

Молодые педагоги тоже не против возвращения советской программы физподготовки. Учитель истории мурманской школы № 27 Анжела Ганеева отметила, что сдача ГТО в нынешней реальности просто необходима.

Молодые педагоги не против возвращения советской программы физподготовки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Другие, напротив, считают, что физкультуру как таковую нужно убрать, вместо нее сделав спортивную программу вариативной.

- Лучше, чтобы ребенок мог сам выбирать любые спортивные секции, находящиеся прямо в школе, и развиваться в этом направлении. Или же организовать школьные команды, например, по баскетболу или волейболу. Чтобы были школьные матчи, – объясняет модель и инфлюенсер Сандра Капшук. – Важно, чтобы детям прививали заботу о своем здоровье, чтобы они были сильными и выносливыми.

По мнению депутата Совета депутатов Мурманска и директора Дома молодежи Леонида Мостового, физическую активность можно разнообразить умственным видом спорта – шахматами.

- Игра развивает мышление, учит ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы. Школьник, обучающийся этой игре, становится более собранным, усидчивым, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, – поделился народный избранник.

О делах семейных

Вопрос психического здоровья детей не меньше волнует жителей Мурманской области, ведь без ясной головы и со множеством тревог успешной учебы и в принципе счастливой жизни не будет.

- Школьникам нужны знания о построении семьи, воспитании детей. Ну и предметы, которые научили бы их безопасности в современной жизни, как физической, так и психологической, например, гармонии с самим собой и другими, как бороться со стрессом и как его вообще избежать, – рассказывает учитель истории и обществознания мурманской школы №57 Ирина Омельченко.

София Амелина, многодетная мама, супруга настоятеля храма Спаса на Водах в Мурманске, считает, что нужно ввести такой урок, как психология взаимоотношений или основы семейной этики, ведь он может стать одним из самых важных для детей.

- На нем можно рассказывать о психологии взаимоотношений между мужчиной и женщиной, о важности и радости, когда у тебя один партнер, о том, как экстренная контрацепция и аборты влияют на организм, а также об отношении к беременной женщине и воспитании детей. Думаю, можно привлекать к этим занятиям различных экспертов или по определенной теме делать небольшой ролик и на уроках обсуждать заданную тему с классным руководителем, – отметила северянка.

По поручению президента некоторые позабытые уроки возрождают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вообще, тема семейно-духовного воспитания сейчас на слуху. Говорить о ней на уроках считает важным депутат Совета депутатов Мурманска, директор школы № 5 Мурманска Ирина Ускова.

- Не знаю, насколько подросткам будут интересны такие занятия, но с точки зрения взрослого человека отмечу, что потребность в них однозначно есть. Ребята должны понимать, что семья - это важнейшая ценность в жизни, учится взаимоуважению, преданности, ответственности, – говорит руководитель учебного заведения.

Жизнь вне школы

Также многие соглашаются с тем, что ребят нужно с детства учить самостоятельности и важным жизненным навыкам, которые бы подготовили их к реалиям и вызовам современного мира.

- Названия у этих уроков могут быть разные, но знания, необходимые на сегодня, - это умение правильно обращаться с финансами и финансовыми активами, в том числе электронными; быть юридически подкованным, чтобы суметь защитить свои права и не нарушить права других людей; это умение разбираться в современных технологиях и технике, понимать, как безопасно пользоваться современными достижениями, – считает педагог Ирина Омельченко.

Об этом же говорит Сандра Капшук – детям нужно то, что пригодится в жизни. Например, как эффективно пользоваться интернетом, делать самопрезентацию, монетизировать свое хобби и так далее.

Некоторые отмечают, что на ОБЖ хорошо бы не только рассказывать об оружии и противогазах, но и вернуть туда, например, занятия по ориентированию на местности. В Мурманской области, где каждое лето спасатели ищут по лесам и сопкам заблудившихся грибников, это особенно актуально.

- Нам в школе рассказывали, как определять направление сторон света, разводить огонь, очередность действий в ЧС. Так что мы, конечно, за то, чтобы проводить такие уроки в рамках этого предмета, – поделилась руководитель отряда ДОПСО «СеверСпас» Валентина Шарыгина.

О пользе возвращения в школу труда, вместо технологии, высказалась психолог, председатель мурманского отделения Союза писателей РФ Инна Воронова. По словам специалиста, эти уроки помогут детям в быту.

- Многие полезные навыки (шитье, готовка и в целом домоводство) я почерпнула именно там. Что касается ребят, то их обучали мужским навыкам, и думаю, что это отлично, ведь некоторые мужчины не умеют даже гвоздь забить в стену, – говорит общественный деятель.

Распоряжаемся деньгами и изучаем регион

Есть и другие предложения. Так, председатель татарского культурного общества «Якташ» Раил Биккиняев считает, что нужно ввести регионоведение, для изучения традиций народов России.

А психолог Инна Воронова отмечает, что было бы хорошо вернуть в начальную школу чистописание или ввести каллиграфию, потому что в последнее время у детей очень сильно ухудшился почерк. К тому же урок станет хорошим развитием мелкой моторики.

- Психологи уже давно бьют тревогу по поводу того, что детям едва ли не с младенчества дают телефоны, планшеты, где они двигают ручками по гладкой поверхности. И уже замечено, что у большого количества детей задержки в развитии речи, более позднее речевое развитие, логопедические проблемы, – подчеркивает Инна Воронова.

Педагоги и психологи обращают внимание и на то, что не всегда успехи школьника определяет перечень предметов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие также высказывались за возвращение черчения и за занятия по финансовой грамотности. Однако последний урок уже встроен в образовательную программу Мурманской области, а черчение появится в школах в ближайшее время.

Элементы финансовой грамотности включены в математику, обществознание, географию, ОБЖ и окружающий мир. На онлайн-уроках, которые Банк России ежегодно проводит для школьников по всей стране, ребятам рассказывают, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом. Часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию.

А черчение вернут в российские школы в следующем учебном году. Этот урок возродят по поручению президента РФ Владимира Путина для учеников 5 - 9 классов и выпускников, обучающихся по техническому профилю.

Также в этом учебном году в Заполярье появится еженедельный урок по изучению Мурманской области. Для ребят организуют экскурсии на предприятия региона, к достопримечательностям и памятным местам, вводится профессиональное обучение школьников на базе колледжей.

Педагоги и психологи обращают внимание и на то, что не всегда успехи школьника определяет перечень предметов. Важно желание учиться у самого ребенка, его мотивация, обстановка в семье, отношения с одноклассниками и многое другое. Если все эти факторы будут в норме, то дела с учебой обязательно пойдут в гору.

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