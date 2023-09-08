Игорь Морарь про «Гольфстрим»: Метеорологи обещают теплую солнечную погоду

В 2006 году именно идея массового заплыв через залив положила начало фестивалю, который назывался «Мурманская миля». Фото: Администрация города Мурманска

9 сентября тысячи гостей соберет 16-й спортивный фестиваль «Гольфстрим» в Мурманске. Гвоздем программы станет заплыв через Кольский залив, участие в котором примут 40 спортсменов.

- Абсолютный рекорд заплыва через Кольский залив установлен в прошлом году Еленой Булоховой из Воркуты, он составил 14 минут 9 секунд. В этом году ожидаем новых рекордов, как среди мужчин, так и среди женщин. Север в этом году к спортсменам благосклонен – метеорологи обещают теплую солнечную погоду, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

В 2006 году именно идея массового заплыва через залив положила начало фестивалю, который назывался «Мурманская миля».

Также гости смогут увидеть массовый забег по мосту через Кольский залив и экстремальные соревнования «Пожарная тяга».

В 2023 году фестиваль сохраняет статус международного. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

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