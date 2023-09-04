9 сентября 2023 года в Мурманске состоится традиционный фестиваль спорта «Гольфстрим». Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября 2023 года в Мурманске состоится традиционный фестиваль спорта «Гольфстрим». Его площадкой как обычно станет мост через Кольский залив, территория и акватория вокруг. Программа праздника уже известна. Она не обойдется без традиционного массового забега, заплыва через залив, зрелищной «Пожарной тяги».

Рассказываем полную программу «Гольфстрима» в этом году.

Левобережная развилка мостового перехода через Кольский залив

В 12.00 начинается культурно-развлекательная программа.

Левобережная развилка мостового перехода через Кольский залив

В 14.00 состоится церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим».

Площадка под мостовым переходом через Кольский залив

В 12.00 откроются ярмарочная торговля «Арктическая кухня», соревнования по пляжному волейболу, соревнования по мини-футболу на песке, соревнования по игре в «снежки».

Площадка под мостовым переходом через Кольский залив

В 14.00 состоятся соревнования по петанку, по «парковым шахматам», откроются интерактивные площадки, соревнования «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика», спортивная площадка для детей «Родной двор».

Фестиваль не обойдется без традиционного массового забега, заплыва через залив, зрелищной «Пожарной тяги». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кольский залив

В 14.00 начнутся соревнования по водным видам спорта. В 15.30 - заплыв через Кольский залив.

Мостовой переход через Кольский залив

14.35 - парад вело-, мототехники.

14.40 - соревнования по роллер-спорту.

14.50 - массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках.

14.50 - проезд на беговелах.

15.00 - легкоатлетический пробег среди спортсменов.

15.05 - массовый легкоатлетический пробег.

Зона финиша на правом берегу мостового перехода через Кольский залив

В 15.15 начнется церемония награждения массового заезда лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках.

Площадки и сцены на правом берегу мостового перехода через Кольский залив

В 16.00 стартует концертно-развлекательная программа.

Сцена под мостовым переходом через Кольский залив

16.30 - церемония награждения победителей и призеров соревнований по роллер спорту, игре в «снежки», петанку, по пляжному волейболу, мини-футболу, соревнований по «парковым шахматам»

17.30 - церемония награждения победителей и призеров легкоатлетического пробега, заплыва через Кольский залив, соревнований по экстремальной атлетике «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика»

Добраться до места проведения фестиваля можно самостоятельно от остановок общественного транспорта «Улица Фадеев Ручей», «Улица Шевченко», «Улица Бондарная».

Также к месту старта мурманчан доставят бесплатные автобусы:

13.00 — от конечной остановки троллейбуса «Улица Адмирала флота Лобова»

13.10 — от Центрального стадиона Профсоюзов «Улица Челюскинцев, д. 1»

13.15 — от конечной остановки троллейбусов №4, 6 «Улица Крупской».

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