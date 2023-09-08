Организаторы «Гольфстрима» об отсутствии иностранцев: Зато призы останутся у наших спортсменов

Мурманский фестиваль спорта «Гольфстрим», несмотря на непростую политическую ситуацию, все еще остается в названии международным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский фестиваль спорта «Гольфстрим», несмотря на непростую политическую ситуацию, все еще остается в названии международным. В этом году в нем примут участие российские спортсмены, однако организаторы надеются, что в следующие разы смогут приехать и участники из других стран.

- Раньше у нас было много участников-иностранцев, а в заплыве по Кольскому заливу в основном побеждали немцы. Зато в этом году денежные призы останутся у наших спортсменов, - отметила заместитель главы администрации Мурманска Левченко.

Фестиваль состоится 9 сентября. Гостей ждут игра в снежки, массовый забег по мосту и «Пожарная тяга», заплыв через Кольский залив и другие мероприятия.

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