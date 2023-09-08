В Мурманске 9 сентября ограничат движение по Портовому проезду

9 сентября в Мурманске ограничат движение, стоянку и остановку всех видов транспорта, кроме общественного, в районе Портового проезда.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
9 сентября в Мурманске ограничат движение, стоянку и остановку всех видов транспорта, кроме общественного, в районе Портового проезда.
Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать на парковке в районе дома № 19 и в районе дома № 25 по проезду Портовому.
Напомним: из-за перекрытия Кольского моста автобус №24 сменит маршрут.
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