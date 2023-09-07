Из-за перекрытия Кольского моста автобус №24 сменит маршрут

В Мурманске изменится маршрут движения автобуса №24 из-за проведения фестиваля «Гольфстрим». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске изменится маршрут движения автобуса №24 из-за проведения фестиваля «Гольфстрим». Так, 9 сентября будет перекрыто движение по мосту через Кольский залив.

- В этот день автобус № 24 будет курсировать через Колу по следующему маршруту: «ул. Карла Либкнехта» - ул. Шмидта - «Нефтебаза» - «ул. Фадеев Ручей» - «г. Кола» - «п. Дровяное» - «Абрам-мыс» и обратно, - сообщили в АО Электротранспорт.

Напомним: число участников заплыва на фестивале «Гольфстрим» ограничили до 40 человек.

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