В ДТП с перевернувшейся машиной Росгвардии в Мончегорске пострадали два человека

7 сентября в Мончегорске произошло серьезное ДТП с участием служебной машины Росгвардии. Фото: Управление по делам ГОиЧС города Мончегорска
7 сентября в Мончегорске произошло серьезное ДТП с участием служебной машины Росгвардии. Напомним: автомобиль опрокинулся на крышу, когда в него врезался Hyundai.
Как сообщили в Управлении по делам ГОиЧС Мончегорска, в аварии пострадали два сотрудника Росгвардии.
- Их госпитализировали в Мончегорскую ЦРБ, - уточнили в ведомстве.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним: житель Мончегорска устроил в Карелии ДТП с пострадавшими.
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