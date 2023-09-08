В ДТП с перевернувшейся машиной Росгвардии в Мончегорске пострадали два человека

7 сентября в Мончегорске произошло серьезное ДТП с участием служебной машины Росгвардии. Фото: Управление по делам ГОиЧС города Мончегорска

7 сентября в Мончегорске произошло серьезное ДТП с участием служебной машины Росгвардии. Напомним: автомобиль опрокинулся на крышу, когда в него врезался Hyundai.

Как сообщили в Управлении по делам ГОиЧС Мончегорска, в аварии пострадали два сотрудника Росгвардии.

- Их госпитализировали в Мончегорскую ЦРБ, - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним: житель Мончегорска устроил в Карелии ДТП с пострадавшими.

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